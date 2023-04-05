Фінляндія закрила ще одне представництво в РФ

закриття на невизначений термін

Фінське Міністерство закордонних справ призупинило роботу Петрозаводського відділення генерального консульства в Санкт-Петербурзі на невизначений термін.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться на сайті відомства.

За підрахунками МЗС, у Гельсінкі поки що немає потреби утримувати офіс у Петрозаводську, оскільки основні завдання представництва значно скоротилися. При необхідності операцію можна відновити пізніше, зазначають у повідомленні.

Рішення не впливає на операції російських дипломатичних місій у Фінляндії.

Петрозаводська філія була створена в 1990 році. Протягом трьох десятиліть її завдання зосереджувалися на імміграції, двосторонніх контактах та сприянні регіональному та транскордонному співробітництву.

Раніше в цьому році Міністерство закордонних справ ухвалило аналогічне рішення щодо офісу в Мурманську. І Петрозаводська філія, і Мурманська філія підпорядковувалися Генеральному консульству в Санкт-Петербурзі. Останнє продовжує свою діяльність.