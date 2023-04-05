ЄС виділяє понад 1 млрд євро на захист від кібератак

ЦИФРОВА НЕБЕЗПЕКА

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон анонсував створення кількох оперативних центрів для посилення кібербезпеки європейських держав.

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Про це він повідомив в інтерв’ю французькому каналу LCI. За його словами, через війну в Україні, кількість кібератак в Європі зросла на 140 %. Найбільше кібератак приходиться на країни, які відправляють зброю в Україну. Тому в Європейському Союзі вирішили створити проєкт виявлення кіберзагроз.

«Наша мета – створити "європейський кіберщит", який дозволить набагато краще виявляти кібератаки на вищому рівні. Сьогодні між початком поширення шкідливого програмного забезпечення і початком атаки може пройти до 190 днів», — зазначив комісар в інтерв’ю Les Echos.

Нагадаємо, згідно з дослідженням The Guardian, кібервійна Росії проти України значною мірою провалилася, тож хакери з РФ тепер переключилися на Польщу, країни Північної Європи та Балтії. У компанії Microsoft повідомили, що російські хакери здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах за перші шість тижнів цього року. Там зазначили, що цьогорічні атаки в Європі в основному були спрямовані на урядові установи з метою шпигунства.

За інформацією Politico, Кремль намагається відродити шпигунські мережі в Європі.