11 пакет санкцій проти РФ обговорять після католицького Великодня

Антиросійські санкції

Цього разу в Євросоюзі зосередяться на боротьбі з обходом санкцій.

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Про це пише Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Цього року Великдень за західним обрядом пройде 9 квітня. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що наступний пакет зосередять на боротьбі з обходом санкцій і усуненні лазівок.

Напередодні необхідність підготовки 11-го пакета санкцій проти Росії у телефонній розмові з фон дер Ляєн обговорив президент України Володимир Зеленський.

За даними Politico, Європейська комісія також готує документ, який дозволить накладати санкції на членів сімей російських олігархів. Польща і країни Балтії запропонували такі заходи в лютому.

Євросоюз увів проти Росії вже десять пакетів санкцій. Останній узгодили 25 лютого. Обмеження ввели проти 96 організацій. Арабській служби RT та радіо Sputnik заборонили мовлення в ЄС. Також розширили списки товарів, заборонених до експорту з Росії: до них включили бітум та каучук. Санкції торкнулися Тінькофф Банку, Росбанку, Фонду національного добробуту та інших організацій.

На зустрічі на початку березня глава Єврокомісії та президент США Джо Байден домовилися «агресивно» запобігати обходу санкцій проти Росії. Зокрема, США та ЄС вирішили, що впливатимуть на треті країни, щоб вони не допомагали Москві в цьому.