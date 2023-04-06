Аварійна посадка літака в Брянській області: РФ заявила про затримання нібито українського пілота

повідомлення фсб

Нібито чоловік займався розвідкою для Збройних Сил України. За знімки місцевості, зроблені під час польоту, йому пообіцяли 50 тисяч гривень, повідомляє ФСБ Росії.

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Місцеві жителі помітили нібито український літак, який приземлився у полі у Клинцівському районі. Вони одразу повідомили про це правоохоронців — після цього співробітники ФСБ, Міноборони та Росгвардії заблокували район і знайшли пілота, який спробував сховатися у лісі.

За словами затриманого, він слідував другому літаку і навіть не знав, що потрапив у російський повітряний простір. Також чоловік сказав, що не літав від початку повномасштабної війни.

На відео затриманий представився Олександром Морозовим.