Болгарія закриє всі порти для суден РФ

антиросійські обмеження

Рішення ухвалене в рамках директиви ЄС про виконання санкцій.

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Під цю заборону потрапляють всі кораблі морського реєстру судноплавства Росії.

Про це повідомляє PortSEurope.

Заборона вступить в дію 8 квітня.

Зазначимо, російським суднам під прапором ЄС не можна було входити в порти Болгарії ще з 17 квітня минулого року. Тоді Софія ухвалила таке рішення під п'ятим санкційним пакетом.

Нагадаємо, Європейський Союз планує створити новий орган для контролю нагляду за санкціями проти РФ. У цьому проєкті буде задіяно дев’ять держав-учасниць ЄС. Це Литва, Чехія, Румунія, Угорщина, Данія, Словенія, Іспанія, Кіпр та Мальта. Створити новий орган планують упродовж двох років.

Метою проєкту стане виявлення прогалин у режимі санкцій проти Росії та покращення координації між національними органами влади при застосуванні покарань. Передбачено обмін передовим досвідом та вдосконалення його застосування.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на пів року продовжив персональні санкції, запроваджені через російську агресію. Санкції введені проти майже 1500 фізичних та 205 юридичних осіб.