Боррель відвідає Китай наступного тижня
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Серія поїздок високопосадовців Європейського Союзу до Пекіна продовжується.
Про це повідомив речник ЄС із закордонних справ Петер Стано, передає Reuters.
За його словами, візит високого представника ЄС до Китаю відбудеться з 13 по 15 квітня.
Про свій візит до Пекіна, Жозеп Боррель заявляв ще минулого місяця. Тоді він підкреслив, що не зважаючи на офіційну риторику, партнерство Китаю з РФ «має межі».
Наразі у Китаї з офіційним візитом перебувають Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн. Під час переговорів з лідером КНР Еммануель Макрон підняв питання війни в Україні та доступу французьких компаній до китайських ринків. зЗа результатами зустрічі із Сі Цзіньпіном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що глава КНР готовий провести телефонну розмову з Зеленським. Втім, він зазначив, що для цього мають скластися «відповідні умови».
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Закликав Цзіньпіна поговорити із Зеленським і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який минулого тижня відвідав Пекін. На зустрічі із китайським лідером Санчес висловив свою стурбованість вторгненням Росії в Україну.
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Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що теза про дружбу РФ з Китаєм перебільшена.