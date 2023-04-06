Британія запроваджує нові правила ввезення товарів з ЄС

Нові норми

Новий контроль за імпортом набуде чинності у три етапи: з листопада 2023 року по листопад 2024 року.

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Пропозицію щодо зміни правил опублікував уряд Великої Британії, пише Euroactive.

Спочатку для товарів тваринного та рослинного походження запровадять обов'якові санітарні та фітосертифікати. З лютого 2024 введуть повні перевірки документів та осіб, які ввозять товари.

Для продукції, яка прибуває у порти, контроль спростять і кількість необхідних документів зменшать.

Також у пропозиції йдеться про надання підтримки підприємствам харчової промисловості, яким «необхідно буде адаптувати свій бізнес та ланцюжки поставок».

Для спрощення пропуску товарів створять єдине вікно. Документи можна буде оформити онлайн.

Після виходу Британії з ЄС Євросоюз негайно ввів перевірку товарів на кордоні. Уряд Великої Британії неодноразово відкладав запровадження власного контролю над товарами з ЄС.