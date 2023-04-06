Готували ядерні програми? У США викрили схему контрабанди обладнання до Росії

Контрабанда до РФ

Зловмисники намагалися ввезти до РФ координатно-шліфувальний верстат — обладнання, яке можна використати у оборонних проєктах та навіть виробництві ядерної зброї.

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Схему контрабанди обладнання американського виробництва до Росії спільно викрили правоохоронці США, Латвії та Естонії. Про це повідомляє Міністерство юстиції США. Вартість верстату — понад 800 тисяч доларів. Обладнання виготовили у Коннектикуті.

Схему готували з 2018 року. Для організації перевезення співробітники латвійської корпорації вступили у змову з естонським трейдером By Trade OU та російською компанією.

Верстат, який хотіли вивезти незаконно, за правилами потребує ліцензії на експорт та реекспорт до РФ, адже таке обладнання можуть застосувати в програмах розповсюдження ядерної зброї та у сфері оборони.

За даними Мін'юсту США, відповідачі не подавали заявок і не отримали ліцензії від Міністерства торгівлі Сполучених Штатів на експорт або реекспорт шліфувального верстата до Росії.

Контрабандистів затримали у Ризі.

Кільком особам і компаніям, причетним до злочинної схеми, висунули обвинувачення у порушенні Закону про реформу експортного контролю, контрабанді товарів та міжнародній змові з метою відмивання коштів.

4 квітня, після винесення вироку компанії By Trade OU, суд ухвалив конфіскацію 342 тис. доларів, вилучених у підприємства.