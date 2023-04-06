Греція і Україна посилять оборонну співпрацю

МОРСЬКІ ДЕРЖАВИ

Афіни – Про це домовилися міністри оборони Олексій Резніков та Нікос Панагіотопулос під час візиту українського міністра до Афін.

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Про таке повідомляє EPT.

У рамках цього, Греція може допомогти Україні з розмінуванням Азовського моря по завершенню війни. Це дозволить безперешкодно продовжувати постачати зерно до Африки.

Крім того, Афіни готують новий пакет військової допомоги для Києва. До нього увійдуть партія БМП-1/БМП, 73-мм реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси та гвинтівки.

Наразі Греція продовжує приймати на лікування поранених українських військових.

Загалом, Афіни вже надали Києву 72 тонни гуманітарної допомоги, 3 870 тонн військової техніки, а також бойові машини БМП-1, артилерійські снаряди, ракети, стрілецькі боєприпаси, бронежилети.

«Ми повністю підтримуємо місію Європейського Союзу з військової допомоги (EUMAM) в Україні. Ми беремо активну участь у підготовці її військовослужбовців, надаючи висококваліфікованих військових інструкторів у багатьох різних сферах, таких як Сили спеціальних операцій, підготовка екіпажів танків Leopard, тощо», — підкреслив Нікос Панагіотопулос.