СТИХІЯ

Квітнева хуртовина: на півночі Румунії у сніговому полоні застрягло понад 200 авто

У країні закрито 29 національних доріг у Нямці, Сучаві, Бакеу, Яссах, Ботошанах та Васлуї.

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Про це повідомляє Digi24.

За минулу ніч диспетчерська служба зафіксувала 751 екстрений виклик від громадян. В районі міста Ботошані із снігового полону врятували 424 людини з 207 транспортних засобів.

До лікарні допомогли дістатися сімом людям, що потребували діалізу.

Медикам також довелося приймати пологи по відеозв’язку. Через погані погодні умови швидка допомога не могла дістатися до породіллі. Одна з жінок, яка була присутня на пологах, допомогла жінці народити, виконуючи показання медперсоналу. Матір і дитина почуваються добре.

Негода повалила 30 дерев на автомобілі та узбіччя. Роботу рятувальників ускладнює вітер. У школах Ботошанах та Ясс скасовані шкільні заняття.

Згідно з новим попередженням Національного метеорологічного управління у повітах Ботошані, Сучава, Нямц, Ясси, а також гірних районах повітів Марамуреш, Бистріца-Несеуд та Муреш зберігається помаранчевий рівень небезпеки.

У цих регіонах продовжуватиметься хуртовина, посилиться вітер, погіршиться видимість та випаде новий товстий шар снігу. У Марамуреші, Трансільванії та на півночі Кришани — жовтий рівень небезпеки.