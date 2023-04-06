Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги майже на 41 млн євро
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Він складатиметься з обладнання та внесків у міжнародні фонди.
Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.
Днями він зустрівся з українським колегом Олексієм Резніковим у Харкові. Міністри побували у раніше окупованих територіях, які досі потерпають від російських обстрілів, зокрема у Північній Салтівці.
Також урядовці відвідали шпиталі та поспілкувались з українськими захисниками.
«Безперечно, провели з моїм литовським колегою двосторонні перемовини щодо подальшого посилення обороноздатності нашої армії задля захисту України на землі та в повітрі», – зазначив глава українського оборонного відомства ввечері після візиту до Харкова.
Наразі підтримка України, яку надала Литва, становить понад 1,2% ВВП балтійської країни.
Також Вільнюс вже розпочав курси для підготовки військовослужбовців ЗСУ.