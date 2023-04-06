Ліван здійснив ракетну атаку по Ізраїлю

СЕРЕДНІЙ СХІД

«Залізний купол» біля кордону з Ліваном на півночі Ізраїлю

З південного Лівану у бік північного Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. Система «Залізний купол» перехопила біля 20 з них.

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Щонайменше троє мешканців отримали поранення, повідомляється про пошкодження майна в різних місцях на півночі Ізраїлю. Про це повідомляють Security Alerts.

Video showing Iron Dome interception over Northern Israel pic.twitter.com/rD3kocmTvp — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 6, 2023

Джерела у ліванській службі безпеці повідомили агенції, що було здійснено дві ракетні атаки. За інформацією ЗМІ, під час ракетного обстрілу постраждала дитина, передає Aljazeera.

Photos: Several rockets launched from southern Lebanon landed in northern Israel, causing material damage in several areas.https://t.co/E9iTy7XUU7 pic.twitter.com/eKrjKcT5DW — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 6, 2023

За інформацією Reuters, після атаки Ізраїль вдарив по півдню Лівану артилерією. Мешканці Лівану розповіли, що чули гучні вибухи. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Від армії Лівану та Тимчасових сил ООН у Лівані коментарів не було.

За інформацією видання «The Jerusalem Post», у зв'язку з ракетним обстрілом, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу збирає екстрене засідання з питань безпеки.