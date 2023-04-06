СЕРЕДНІЙ СХІД

Ліван здійснив ракетну атаку по Ізраїлю

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«Залізний купол» біля кордону з Ліваном на півночі Ізраїлю
«Залізний купол» біля кордону з Ліваном на півночі Ізраїлю © Jalaa Marey/AFP
Автор тексту: Тетяна Цуркану

З південного Лівану у бік північного Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. Система «Залізний купол» перехопила біля 20 з них. 

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Щонайменше троє мешканців отримали поранення, повідомляється про пошкодження майна в різних місцях на півночі Ізраїлю. Про це повідомляють Security Alerts.

Джерела у ліванській службі безпеці повідомили агенції, що було здійснено дві ракетні атаки. За інформацією ЗМІ, під час ракетного обстрілу постраждала дитина, передає Aljazeera. 

За інформацією Reuters, після атаки Ізраїль вдарив по півдню Лівану артилерією. Мешканці Лівану розповіли, що чули гучні вибухи. Повідомлень про постраждалих не надходило. 

Від армії Лівану та Тимчасових сил ООН у Лівані коментарів не було. 

За інформацією видання «The Jerusalem Post», у зв'язку з ракетним обстрілом, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу збирає екстрене засідання  з питань безпеки.

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