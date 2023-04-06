Обговорили Україну та торгівлю: Макрон та фон дер Ляєн зустрілися з Сі в Пекіні

Вирішальний візит

Візит європейських лідерів та переговори можуть сформувати новий курс у відносинах з Китаєм після років напружених відносин, пише Reuters.

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Президент Франції Еммануель Макрон та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн спочатку провели зустріч з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, повідомляє Reuters. Напередодні фон дер Ляєн заявила, що в останні роки відносини між Китаєм та ЄС ускладнилися, і на цій зустрічі сторони мають обговорити всі проблемні питання.

Лі Цян сказав, що партнерство з ЄС і Францією стоїть на «новій відправній точці», і обидві сторони повинні дотримуватися «взаємної поваги та будувати взаємовигідну співпрацю».

Згодом президент Франції та голова КНР Сі Цзіньпінь пройшли по червоній доріжці під звуки гімнів Франції та Китаю, які виконав духовий оркестр. На честь гостей випустили салют.

Макрон та Сі у Пекіні via REUTERS - POOL

Макрон та Сі у Пекіні REUTERS - GONZALO FUENTES

Макрон та Сі у Пекіні via REUTERS - POOL

Під час переговорів з лідером КНР Еммануель Макрон підняв питання війни в Україні та доступу французьких компаній до китайських ринків.

Еммануель Макрон у Пекіні REUTERS - GONZALO FUENTES

Очікується, що президент Франції також оголосить про нові бізнес-угоди з Китаєм, оскільки він прибув до КНР з делегацією з 50 бізнесменів. Серед них — керівники Airbus, виробника ядерної енергії EDF і компанії LVMH, до якої входять 75 косметичних та модних брендів.

Востаннє Еммануель Макрон був у Китаї у 2019 році. Урсула фон дер Ляєн відвідує КНР вперше.