Останній форпост: у Львові демонтували дерев’яний храм Московського патріархату

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Львів – Незаконні споруди на Сихові прибрали екскаватором уранці 6 квітня. Ліквідація самобуду розпочалася після молитви та благословення священника від ПЦУ. Демонтаж проводився за рішенням громади Львова.

Реклама Читати продовження

«Все за законом. Поліція забезпечує порядок», — зауважив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Відео демонтажу опублікував очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що цей храм Московський патріархат збудував ще у дев’яності без жодних дозвільних документів. Попитом у мешканців він не користувався. За нетипову архітектуру місцеві прозвали його «стодолою».

►Читайте також: Молитви, погрози та судовий позов: як УПЦ (МП) намагається уникнути виселення з Лаври

Окрім сихівського самобуду, у Львові вирішили долю ще трьох приміщень Московського патріархату. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Храм на вулиці Бобанича передали громаді ПЦУ. Власниця приміщення на Антоновича розірвала угоду з Московським патріархатом. А у приміщенні на вулиці Пекарській будуть займатися реабілітацією військових. Воно офіційно перейшло у користування Першого медоб’єднання.

«Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію Московського патріархату в нашому місті, — зазначив Андрій Садовий, — перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок».

►Читайте також: Страсті церковні: служителів Московського патріархату хочуть виселити з Почаївської лаври