Пандемія COVID-19 у Німеччині закінчилася

завершення епохи коронавірусу

Урядові службовці стоять біля блакитного намету, який використовується для координації транспортування мандрівників з Уханя до визначених місць карантину в Пекіні, 15 квітня 2020 року

На цьому тижні відбулось останнє засідання експертної ради з питань вірусу. А вже з п’ятниці припиняють усі заходи по захисту від хвороби, зокрема, і обов’язкове носіння масок.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах.

За його словами, країні вдалося подолати коронавірус «з хорошим балансом».

Таку оцінку зробили на основі аналізу варіантів вірусу, рівня вакцинації та випадків госпіталізації.

Глава відомства також додав, що «є деякі речі, які, оглядаючись назад, слід було зробити інакше».

«Я вважаю, що тривалі закриття шкіл не були такими необхідними», — зауважив Лаутербах.

У середині березня ВООЗ заявила, що пандемія Covid-19 завершиться цього року.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Covid-19. Тоді як у ФБР повідомили, що причиною пандемії став витік небезпечного вірусу із лабораторії в Ухані. Цю версію розглядають як основну, проте китайський уряд перешкоджає встановленню причин появи захворювання.