Прем’єрка Фінляндії подала заяву про відставку уряду

кадрові зміни

Президент країни Саулі Нііністьо прийняв прохання Санни Марін і подякував їй за співпрацю у важкі роки.

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Про це повідомляє Yle.

Уряд Марін працюватиме у статусі тимчасового, доки партії не сформують новий кабінет.

Учора наймолодша за всю історію Фінляндії глава уряду заявила, що не буде йти на продовження керівництва соціал-демократів, і після з'їзду партії у вересні настане черга когось іншого очолити політсилу.

За словами Санни Марін, надзвичайно важкі часи вплинули на психічне благополуччя, а її власна стійкість була піддана випробуванню.

«Зараз, коли результати виборів такі, я вважаю, що маю можливість відкрити нову сторінку у власному житті», – зауважила прем'єр-міністерка.

На її парламентський термін якраз припали пандемія Covid-19 та повномасштабна війна Росії проти України.

Нагадаємо, 3 квітня партія прем’єр-міністерки Фінляндії поступилася опозиції на виборах до парламенту. І посіла третє місце. У результаті чого, політична сила Санни Марін матиме 43 мандати.