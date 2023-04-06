Росія атакує мирних
Росіяни обстріляли Запорізьку область
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Під удар потрапили Оріхів та Гуляйполе.
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Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок у центрі Оріхова, повідомляють в ОВА. Попередньо відомо, що обстріл здійснили з РСЗВ. Крім цього, по місту нанесли авіаудар, який пошкодив приватний сектор.
Також армія РФ обстріляла Гуляйполе. Дві ракети поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено багатоповерхові будинки поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється, інформують у обласній адміністрації.
Наразі рятувальники гасять пожежі на місцях обстрілів, а правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ.