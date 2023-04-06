Сейм Литви: на саміті у липні необхідно офіційно запросити Україну приєднатися до НАТО

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Вільнюс – Відповідну резолюцію одностайно ухвалив парламент 6 квітня.

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Про це повідомляє LRT.

У документі йдеться про те, що на липневому саміті Альянсу, що пройде у Вільнюсі, «необхідно запросити» Україну «приєднатися до НАТО як держава-член», «підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови».

Зазначається, що це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.

«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим», — наголосив голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.

У резолюції також вказано про необхідність значного посилення оборонної лінії та стримування в Балтійському регіоні та всій східній частині НАТО, а також збільшити кількість сил союзників, що дислокуються у Литві.

Документ також закріплює прагнення зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону в країні.