ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Спроба №11. «Пенсійні» протести у Франції переросли у запеклі зіткнення

Опубліковано:

Демонстрація у Парижі 06.04.23
Демонстрація у Парижі 06.04.23 © AP - Michel Euler
Автор тексту: Тетяна Цуркану
1 хв

570 тисяч демонстрантів по всій Франції вийшли у цей четвер аби в одинадцятий раз сказати своє тверде «ні» підвищенню пенсійного віку. Такі дані Міністерства внутрішніх справ. Профспілки стверджують, що на протести 6 квітня вийшло майже 2 млн демонстрантів. По усій країні відбулося 111 арештів. Травмовано 154 правоохоронця. Наступну акцію протесту оголосили на 13 квітня.

Реклама

Таке передає Le Figaro.  

За інформацією префектури поліції, у столиці на протести вийшло 57 тисяч демонстрантів.  На площі Данфер-Рошро в Парижі зруйновано кілька зупинок. Радикальні групи мітингувальників закидали пляшками з запальною сумішшю улюблений ресторан президента Макрона — La Rotonde.

Від пожежі та розграбування постраждало також відділення банку «Креді Агріколь». Радикалісти підпали також ганок Банку Франції у Нанті. Демонстранти кидали снаряди. Вони також запалили кілька вогнищ і зіпсували рекламні щити, велосипедний термінал самообслуговування, автобусну зупинку, шлагбаум платної автостоянки та світлофор. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ та заарештувала 23 порушників. Ще дев'ять людей затримали у Сен-Назері. 12 — у Ліоні, 5 — у Ренні. 

Рятувальники гасять пожежу у Нанті
Рятувальники гасять пожежу у Нанті © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

У столиці через заворушення  заарештували 31 особу. Травмовано 77 правохоронців. 

Сутички виникли і на площі Італії. 

Тут загорілася ялинка та газовий отвір.

Сутички з правоохоронцями були і в Страсбурзі. 

 

Нагадаємо, схвалена урядом пенсійна реформа передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею. 

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів. 

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: