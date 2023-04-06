Спроба №11. «Пенсійні» протести у Франції переросли у запеклі зіткнення

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

570 тисяч демонстрантів по всій Франції вийшли у цей четвер аби в одинадцятий раз сказати своє тверде «ні» підвищенню пенсійного віку. Такі дані Міністерства внутрішніх справ. Профспілки стверджують, що на протести 6 квітня вийшло майже 2 млн демонстрантів. По усій країні відбулося 111 арештів. Травмовано 154 правоохоронця. Наступну акцію протесту оголосили на 13 квітня.

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Таке передає Le Figaro.

За інформацією префектури поліції, у столиці на протести вийшло 57 тисяч демонстрантів. На площі Данфер-Рошро в Парижі зруйновано кілька зупинок. Радикальні групи мітингувальників закидали пляшками з запальною сумішшю улюблений ресторан президента Макрона — La Rotonde.

Від пожежі та розграбування постраждало також відділення банку «Креді Агріколь». Радикалісти підпали також ганок Банку Франції у Нанті. Демонстранти кидали снаряди. Вони також запалили кілька вогнищ і зіпсували рекламні щити, велосипедний термінал самообслуговування, автобусну зупинку, шлагбаум платної автостоянки та світлофор. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ та заарештувала 23 порушників. Ще дев'ять людей затримали у Сен-Назері. 12 — у Ліоні, 5 — у Ренні.

Рятувальники гасять пожежу у Нанті © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

У столиці через заворушення заарештували 31 особу. Травмовано 77 правохоронців.

Сутички виникли і на площі Італії.

Ce manifestant qui met un petit chassé au FDO, qui le renvoie après dans les cordes... encore tendu ici sporadiquement place d'Italie.#manif6avril #greve6avril pic.twitter.com/eBdhNp9GWJ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 6, 2023

Тут загорілася ялинка та газовий отвір.

Et à droite quelque chose brûle sévèrement pic.twitter.com/ZbJsHde79O — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 6, 2023

Сутички з правоохоронцями були і в Страсбурзі.

Ce qui vient de se passer à #Strasbourg est rarissime dans l'histoire des manifestations locales : un important black bloc vient de forcer un barrage de police.



Images @Thibault_Vetter pic.twitter.com/sS1wukHJFB — Guillaume Krempp (@GuillaumeKrempp) April 6, 2023

Нагадаємо, схвалена урядом пенсійна реформа передбачає підвищення мінімального пенсійного віку до 64 років. Задля ухвалення непопулярної реформи президент Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Елізабет Борн використали статтю 49.3 Конституції. Скандальний закон міг не пройти через Національну асамблею.

Рішення прийняти закон в обхід парламенту викликало обурення у громадян. У Франції відхилили вже два вотуми недовіри уряду, які внесла опозиція. Вони не набрали необхідної кількості голосів. Проте французи продовжують виказувати своє невдоволення за допомогою загальнонаціональних протестів.

З огляду на це, прем'єр-міністерка пообіцяла більше не вдаватися до статті 49.3 окрім проєктів, що стосуються змін у бюджеті.