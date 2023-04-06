США відправлять в Україну експериментальне протидронове обладнання

Збивати безпілотники ефективніше

Ракети з лазерним наведенням поставлять в рамках нового пакету військової допомоги, орієнтованого на посилення ППО.

Реклама Читати продовження

Про це пише видання Defense One з посиланням на інформацію від американської державної компанії SAIC. Згідно з контрактами, в Україну поставлять 10 експериментальних ракет з лазерним наведенням. Вони мають протистояти іранським «шахедам».

У січні військові США провели випробування нового озброєння: ракети продемонстрували стовідсоткове влучання по дронах. Вартість однієї ракети — 30 тисяч доларів. Це — значно дешевше, ніж ППО, яким доводиться збивати БпЛА зараз. Наразі «шахеди» за 20 тисяч доларів збивають боєприпасами ціною в пів мільйона, йдеться у публікації.

Крім ракет до системи входить кулеметна установка та радіолокаційне обладнання. Зазначається, що під час експериментів система змогла зафіксувати дрон на відстані у 12 км та збити в 6 кілометрах.

До нового пакету на 2,6 мільярда доларів, про який США оголосили 4 квітня, також увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, вантажівки та причепи, запасні частини.