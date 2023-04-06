Сі заявив, що готовий провести телефонну розмову з Зеленським

Почнуть перемови?

Сі Цзіньпін жодного разу не контактував з Володимиром Зеленським від початку повномасштабної російської агресії

Втім, лідер КНР зазначив, що для цього мають скластися «відповідні умови».

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Про це повідомила за результатами зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це з телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це», – зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що готовність Сі провести перемови — це «позитивний елемент».

Також фон дер Ляєн розповіла, що під час переговорів із лідером КНР порушила питання війни в Україні. Глава Єврокомісії підтвердила, що підтримує український «мирний план» й заяви Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.

«Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам», — зазначила вона.

На початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.

Наприкінці березня Володимир Зеленський заявив, що офіційно звернувся до Пекіна із проханням про співпрацю за українським мирним планом із 10 пунктів. Також попросив і про зустріч на вищому рівні.