Теза про дружбу РФ з Китаєм перебільшена – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Посол Пекіна в ЄС Фу Цун назвав заяви про «безмежні» російсько-китайські відносини «чисто риторичними». На фоні цього Володимир Путін спробував представити Росію як шановану світову державу.

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Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пригадують телевізійну зустріч президента РФ 5 квітня. Тоді під час вручення вірчих грамот Володимир Путін наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Також він зазначив, що Сирія є надійним партнером, з яким Москва досягла кількох домовленостей під час нещодавньої поїздки президента Сирії Башара Асада до Росії 14 березня.

Путін облаяв послів США та країн Європейського Союзу, мовляв, Захід несе відповідальність за війну в Україні та геополітичне протистояння з Росією, йдеться в звіті.

Нагадаємо, вчора посол Китаю в ЄС Фу Цун 5 квітня сказав, що російсько-китайська спільна заява про відсутність «безмежних відносин» у лютому 2022 року була спотворена, назвавши «безмежну» «чисто риторичною заявою».Фу додав, що Пекін не підтримує війну Росії в Україні та не надає Кремлю зброю. Слова посла Китаю в ЄС узгоджуються з оцінкою ISW від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства з Китаєм, на які він, ймовірно, сподівався під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Москві між 20-22 березня.