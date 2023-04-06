Україна і Польща спільно вироблятимуть боєприпаси

ЗБРОЯ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Відповідну угоду було підписано вчора під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

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Договір укладено між одним з підприємств Укроборонпрому та Polska Grupa Zbrojeniowa.

Про це повідомляє пресслужба українського концерну.

Угода передбачає створення нових виробних ліній, які розраховані на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат.

«Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва», — зазначають у пресслужбі.

Проте підкреслюють, що над виготовленням боєприпасів будуть працювати обидві сторони. Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців.

«Це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері», — йдеться у заяві.

В Укроборонпромі також нагадали, що Київ вже почав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн НАТО. Тож виробництво цих снарядів буде відбуватися одночасно з двома країнами Альянсу.

Крім того, Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів за кордоном. Партія 122-мм снарядів, що виробляються у кооперації з країною НАТО, вже надійшла Збройним Силам України.