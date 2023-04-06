Культурна спадщина

Українська писанка може стати нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО

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Писанки
Писанки © СКУ
Автор тексту: Оксана Вітер

Міністерство культури вже спрямувало список потенційних елементів нематеріальної культурної спадщини до МЗС, звідки вони будуть передані до ЮНЕСКО. 

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Номінацією подали спільно з Естонією. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України 3 квітня.

Номінація має офіційну назву «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць». 4 квітня включення її до  списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО обговорили в Талліні представники дипломатичних кіл, міністерства культури Естонії, Світового конгресу українців, місцевого Українського культурного центру. 

«Спільне з Естонією подання про включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО дозволить зберегти та розвинути цю народну традицію не тільки в Україні, а й в Естонії», – зазначила посол України в Естонії Мар’яна Беца. 

Крім української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО можуть потрапити кобзарсько-лірницька традиція та технологія вишивки «білим по білому» з Полтавщини.

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