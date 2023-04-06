Українські пілоти зможуть освоїти F-16 за пришвидшеною програмою — висновки США

Пришвидшить поставки винищувачів?

У Сполучених Штатах високо оцінили навички льотчиків ПС ЗСУ, які вже пройшли тестування в країні.

Реклама Читати продовження

Тестування у США на авіасимуляторах пройшли двоє українських військових пілотів. Вони отримали високу оцінку від американських інструкторів. Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

За його словами, за результатами тестів у США дійшли висновку, що програма перенавчання українських льотчиків на F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів.

Начальник авіації додав, що стандартна процедура передачі винищувачів складає півтора року, утім їхню доставку також можна пришвидшити за наявності політичної волі. І Україна вже має подібний досвід.

«Життя показало, що з отриманням зенітно-ракетних комплексів і танків процедура значно прискорилась. 18 місяців — це звичайний процес, який прописаний. За достатньої рішучості та політичної волі, цей строк може бути значно зменшений. Але він не може бути коротшим за процедуру підготовки персоналу та інфраструктури для експлуатації літаків», — сказав він в ефірі телемарафону.

Голубцов повідомив, що Україна вже склала список льотчиків та інжерно-технічного складу для навчання на F-16. Критеріями їхнього відбору були володіння англійською мовою, вміння воювати та досвід.

Двоє пілотів ЗСУ відправилися в США для оцінки їхніх навичок американськими військовими на початку березня. Офіційно повідомлялося, що тестування проходило на авіасимуляторах на їхніх власних літаках, а не безпосередньо на F-16. Західні ЗМІ писали, що влада США нібито схвалила участь ще 10 льотчиків ЗСУ в подібних тестах. Як зауважувало агентство Reuters, саме швидкість опанування військової техніки українцями визначить терміни її поставок.