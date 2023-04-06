У Бахмуті тривають бої за кожен будинок

Битва за Бахмут

Російське командування наразі підсилює «вагнерівців» підрозділами регулярної армії.

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До міста прибувають повітряно-десантні, мотострілецькі та артилерійські частини, зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода. Водночас власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що його бійцям для успішного наступу не вистачає снарядів.

«Тактику вони (росіяни — ред.) не змінили – діють малими тактичними групами, поки що угрупування «Вагнера» залишається головною атакуючою силою і в міській забудові особливо її не зміниш. Це тактика малих тактичних груп і вона характерна була для «Вагнера» і на полі бою, і тим більш у самій міській забудові», – каже Череватий.

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«Аби відбити атаку, "Архітектор" (один з бійців — ред.) виліз на дах будинку та закидав ворога гранатами. Ризикованими діями наших захисників було знищено загарбників», — повідомляють у Держприкордонслужбі.

Росіяни постійно обстрілюють місто з мінометів. Обласна адміністрація повідомила, що за добу в місті двоє цивільних загинуло та двоє поранені.

Напередодні ISW повідомив, що з геолокованих відео на Бахмутському напрямку експерти побачили російські ТВС (термобарична вогнева система – ред.) «Солнцепек». Череватий зауважив, що такі установки ще не помічали.

«За цю добу «Солнцепек» ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи і ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни», – сказав Череватий.