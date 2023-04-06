У Великій Британії вперше проведуть національне тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації

важливе оповіщення

23 квітня о 15:00 по всій країні на мобільних телефонах з’являться повідомлення зі звуком і вібрацією, які автоматично припиняться через 10 секунд.

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Про це повідомляє Sky News.

Людям потрібно буде просто натиснути «OK» або змахнути сповіщення, як і будь-яке інше, без жодних додаткових дій.

Сигнал пролунає навіть якщо на телефоні активований беззвучний режим.

В уряді заявили, що оповіщення використовуватимуть у «надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю», зокрема, екстремальні погодні явища, такі як лісові пожежі та повені, які спостерігалися минулого року.

Міністр Кабміну Великої Британії Олівер Дауден сказав, що одного разу це сповіщення може «стати звуком, який врятує життя».

Уряд зауважив, що тестування є важливим, оскільки потрібно переконатися, що люди можуть розпізнати справжню тривогу. Також в повідомленні будуть чіткі інструкції щодо того, як реагувати в надзвичайних ситуаціях.

Однак очікується, що сповіщення надсилатимуть дуже рідко, лише в разі безпосередньої загрози життю. Отже можуть пройти місяці чи роки, перш ніж людина отримає перше справжнє попередження.

Подібні сервіси вже використовують у США, Канаді та Японії.