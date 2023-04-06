Харківський літмузей зі своєю онлайн платформою ввійшов у п’ятірку кращих застосунків світу

Він змагався в категорії «Apps, dApps та програмне забезпечення – мистецтво, культура та події». Український номінант боровся із 14 000 претендентів, серед яких були проєкти HBO, Netflix, Google, Apple TV.

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Про це повідомили в соцмережах Харківського літмузею.

Проєкт «Віртуальний Літмузей» номінували в рамках 27-ої щорічної премії експерти The Webby Awards. Попереду змагання ще за дві нагороди – Webby та Webby People's Voice.

Премія Webby Awards (у просторіччі – Webbys) – нагорода за досягнення в інтернеті, яка щорічно вручається Міжнародною академією цифрових мистецтв і наук. Суддівський орган складається з понад трьох тисяч галузевих експертів та технологічних новаторів. Категорії, в яких змагаються претенденти на номінацію, включають веб-сайти, рекламу та ЗМІ, онлайн-фільми та відео, мобільні сайти та програми, соціальні мережі.