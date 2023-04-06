стихійне лихо

Щонайменше п'ять людей загинули в результаті торнадо в Америці

Стихійне лихо трапилось в окрузі Боллінджер у штаті Міссурі. Торнадо зривало дахи, ламало дерева та обривало лінії електропередач.

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Про це пише Reuters.

Ще п'ятеро людей зазнали поранень. За словами начальника дорожньо-транспортної служби штату Міссурі Еріка Олсона, внаслідок катастрофи пошкоджені 87 будівель, 12 з яких зруйновані.

Дороги та двори жителів вкриті уламками.

Щонайменше п'ять людей загинули в результаті торнадо в Америці AP

Щонайменше п'ять людей загинули в результаті торнадо в Америці © Jim Salter / AP

«Це просто жахливо бачити, як у будинках людей відсутні дахи, а їхні будинки зникли», — сказав Reuters сержант патрульної служби Міссурі Кларк Паррот після огляду пошкоджень.

За повідомленням одного з місцевих мешканців, «є будинки, у яких знесені цілі стіни, а деякі будівлі зрівняні з землею до фундаменту», пише NBC.

Як зазначив губернатор штату Майк Парсон, на округ «чекає довга дорога» до відновлення.