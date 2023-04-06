Євроколія між Польщею та Україною: у тестову поїздку вирушив перший потяг

старт рейсу за кілька місяців

Євроколія між Польщею та Україною: у тестову поїздку вирушив перший поїзд

За кілька місяців він дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Після тестової поїздки польська сторона розгорне повноцінний митно-прикордонний контроль та завершить необхідні формальності. І вже згодом стане відома дата регулярного рейсу.

За словами глави відомства Олександра Кубракова, запуск євроколії задовольнить величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажить автомобільні пункти пропуску.

«Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної», — додав віце-прем’єр-міністр з відновлення України.

Понад 20 років залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів. Укрзалізниця відновила ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції Рава-Руська.