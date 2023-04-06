ЄС не може визначитись, з ким підписувати контракти на виробництво боєприпасів Києву – Politico

дискусії тривають

Через два тижні після того, як Євросоюз оголосив про історичну угоду про закупівлю Україні мільйона снарядів, блок все ще вирішує юридичні деталі того, як її реалізувати.

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Про це пише видання Politico.

Головною темою дискусій залишається питання – чи контракти варто укладати виключно з компаніями ЄС, чи вони також будуть відкритими для зовнішніх виробників. Зокрема, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишилися в межах блоку. Позицію Парижа підтримують і Греція та Кіпр. За словами деяких дипломатів, це пов’язано з їхнім бажанням уникнути партнерства з турецькими компаніями.

Так як в питанні контрактів дійти спільних рішень не вдалось на вчорашній зустрічі послів ЄС, дипломати увагу зосередили на передачі Україні боєприпасів із власних складів. У цьому пункті країни досягли згоди і, як очікується, відповідний юридичний документ опублікують наступного тижня.

Нагадаємо, 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили стратегію закупівлі артилерійських снарядів для Києва.

Раніше повідомлялося, що Францію звинуватили у гальмуванні плану ЄС з постачання боєприпасів Україні. Реалізацію програми надання снарядів уповільнювала вимога Парижа, щоб снаряди виробляли лише в країнах-членах ЄС.

На початку березня глава міноборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не вистачає снарядів для боротьби з російським вторгненням. На зустрічі міністрів оборони ЄС він зауважив, що ЗСУ потрібно щонайменше 100 тисяч 155-міліметрових боєприпасів щомісяця, щоб зменшити дефіцит на полі бою.

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні.