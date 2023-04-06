засудження дезінформації рф

49 країн світу та ЄС засудили Росію за спробу виправдати депортацію українських дітей на Радбезі ООН

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Рада безпеки ООН, 6 грудня 2022 року
Рада безпеки ООН, 6 грудня 2022 року © AP / Bebeto Matthews
Автор тексту: Олександра Стара
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Москва продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради безпеки задля поширення дезінформації.

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Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

 

 

Країни-підписанти «однозначно засуджують дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні».

У заяві наголосили, що жодна кількість неправдивої інформації, яку поширює Кремль, не може захистити людей від відповідальності за ці злочини.

«РФ намагатиметься представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву, правам дитини і порядку денному "Діти та збройні конфлікти". Це не може бути далі від істини», — підкреслюють у документі.

Заяву підписали Європейський Союз, Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Нагадаємо, з першого квітня Росія замінює Мозамбік на посаді головуючої країни. Відтепер Росія буде відповідати за визначення порядку денного на засіданнях ради, але за словами українських політиків саботувати РФ в Радбезі — неефективно. 

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