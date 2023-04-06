49 країн світу та ЄС засудили Росію за спробу виправдати депортацію українських дітей на Радбезі ООН

засудження дезінформації рф

Москва продовжує зловживати повноваженнями та привілеями постійного члена Ради безпеки задля поширення дезінформації.

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Про це йдеться в заяві, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Statement on behalf of: 🇦🇩🇦🇱🇦🇺🇦🇹🇧🇪🇧🇦🇧🇬🇨🇦🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇪🇺🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇬🇪🇬🇷🇬🇹🇭🇺🇮🇸🇮🇪🇮🇹🇯🇵🇰🇷🇱🇻🇱🇮🇱🇹🇱🇺🇲🇹🇲🇩🇲🇨🇲🇪🇳🇱🇳🇿🇲🇰🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇲🇸🇰🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺🇦🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/BmXoESoEGL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 5, 2023

Країни-підписанти «однозначно засуджують дії Російської Федерації в Україні, включаючи, зокрема, серйозні порушення щодо дітей, вчинені російськими військами в Україні».

У заяві наголосили, що жодна кількість неправдивої інформації, яку поширює Кремль, не може захистити людей від відповідальності за ці злочини.

«РФ намагатиметься представити свої дії в Україні такими, що відповідають міжнародному праву, правам дитини і порядку денному "Діти та збройні конфлікти". Це не може бути далі від істини», — підкреслюють у документі.

Заяву підписали Європейський Союз, Андорра, Албанія, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Велика Британія та США.

Нагадаємо, з першого квітня Росія замінює Мозамбік на посаді головуючої країни. Відтепер Росія буде відповідати за визначення порядку денного на засіданнях ради, але за словами українських політиків саботувати РФ в Радбезі — неефективно.