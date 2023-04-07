Албанія продовжила термін дії захисту українців до вересня

Допомога українцям

Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

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У лютому 2022 року після початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну Албанія прийняла сотні українських громадян. Переважно вони оселилися у найбільшому прибережному місті країни Дурресі.

До цього, влітку 2021 року, Тирана відкрила кордони для понад 2 тисяч афганців, які втекли з країни після захоплення влади талібами. Їх розмістили спочатку в університетських гуртожитках, а потім у готелях.

5 квітня уряд держави вирішив продовжити терміни дії захисту громадян України та Афганістану, які полегшують перебування біженців з двох країн, повідомляє посольство України в Албанії.

Минулого року країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 млн біженців з України.