Витік інформації та плани ворога: Володимир Зеленський провів ставку

Президент України зібрав військових, розвідників та урядовців, щоб обговорити ситуацію на фронті та формування і укомплектування озброєнням нових бригад.

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Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, на порядку денному були питання оперативної обстановки на основних напрямках фронту, про це доповідав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. А начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов проінформував про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Учасники засідання окремо обговорили заходи, які можуть запобігти витоку інформації про плани сил оборони України. Напевно, це питання з’явилось на порядку денному після того, як у соціальних мережах були опубліковані секретні плани НАТО, США та наших військових щодо контрнаступу. Наразі американські посадовці взялись за розслідування витоку інформації. Але за інформацією ЗМІ, ймовірно, деякі дані були спеціально змінені: наприклад, число загиблих бійців ЗСУ завищене, а вбитих російських військових – применшене. А це може свідчити про дезінформацію з боку Кремля.

Власне, про це говорить радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він назвав витік «блефом», «пилом в очі» та «спробою зіграти в дестабілізацію».

«Опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації. Це по-перше. І по-друге: безперечно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу. І якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії», - говорить Подоляк.