Вказують на ринок в Ухані: китайці опублікували дані щодо походження COVID-19

Урядові службовці стоять біля блакитного намету, який використовується для координації транспортування мандрівників з Уханя до визначених місць карантину в Пекіні, 15 квітня 2020 року

Дослідники з державних інституцій КНР оприлюднили аналізи зразків єнотоподібних собак, у яких виявили вірус SARS-CoV-2.

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Дослідження оприлюднили у науковому журналі Nature.

Всього дослідили 1380 зразків на території ринку морепродуктів і диких тварин Хуанань у провінції Ухань. 923 проби взяли з навколишнього середовища, серед яких вміст холодильників і морозильних камер, і 457 проб від 18 видів тварин, зокрема, безпритульних і акваріумних.

Вчені вважають єнотоподібних собак найбільш імовірними переносниками хвороби. Втім, вони зауважують, що зразки взяли вже через місяць після спалаху коронавірусу, а за цей час тварин могли заразити люди.

При цьому голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус переконує Китай надати повну інформацію про походження COVID-19. Він наголосив, що організація розглядатиме всі гіпотези, де і як виник вірус SARS-CoV-2, бо китайські досліди «не дають відповідей», пише Reuters.

21 березня президент США Джо Байден підписав закон, який зобовʼязує розвідувальну спільноту розсекретити якомога більше наявної інформації про походження коронавірусу

1 березня директор ФБР Крістофер Рей заявив, що відомство вважає найбільш вірогідним лабораторне походження вірусу COVID-19. На його думку, витік стався із лабораторії в китайському Ухані.