В Україні започаткують нову традицію — Іфтар

ШАНУВАННЯ ТРАДИЦІЙ

Про його проведення на офіційному рівні оголосив президент Володимир Зеленський під час першого Іфтару. У ньому взяли участь військовослужбовці-мусульмани, представники дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Очільник держави підкреслив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України.

«Цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту», — зауважив український лідер.

Він висловив подяку мусульманам України та мусульманській спільноті світу, яка прагне миру і захисту від зла.

«Україна завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій нашій території була свобода і безпека. Усі ми об'єднані вірою, і нам напевно не дано знати усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати і не стерти, особливо наше головне — не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності і ради свободи», — сказав Зеленський.

*Іфтар — це розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом. В останні роки широко використовується задля зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають у мусульманській країні.

Зауважимо, що з нагоди початку священного для всіх мусульман місяця Рамадан, Україна запропонувала РФ провести обмін військовополоненими, що сповідують іслам, за принципом «всі на всіх». Проте Росія від цього обміну відмовилася. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

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