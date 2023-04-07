Макрон у КНР: Франція та Китай підписали масштабні економічні угоди

Високий візит

Макрон та Сі у Пекіні

Договори підписані за участі великих компаній. Країни співпрацюватимуть у сферах транспорту, енергетики, сільського господарства, культури та науки.

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Президент Франції Еммануель Макрон перебуває у Китаї з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і понад 50-ма представниками французького бізнесу з широкого спектру галузей.

Одна з найбільших угод передбачає створення нової складальної лінії на заводі французького авіавиробника Airbus у Тяньцзіні: з її відкриттям компанія подвоїть свої виробничі потужності. Запустити нову лінію планують у 2025 році, повідомляє EURACTIV з посиланням на Єлисейський палац.

Французька енергетична компанія EDF продовжила угоду з лідером китайської атомної промисловості CGN, підписану в 2007 році. Документ передбачає будівництво атомних електростанцій у КНР.

Компанія з управління водними ресурсами та відходами Suez уклала контракт на проект з опріснення морської води.

L’Oréal уклала трирічну партнерську угоду з китайською компанією Alibaba. Вони співпрацюватимуть у галузі «сталого споживання».

Макрон та Сі домовилися і про співробітництво у сфері культури.

Згідно з однією з укладених угод у Пекіні організують виставку під назвою «Версальський палац і Заборонене місто, обмін між Францією та Китаєм у 18 столітті» у партнерстві з Версальським палацом. Спочатку виставка була запланована на 2020 рік, але її перенесли через пандемію.

Лідери країн також висловили бажання спростити отримання віз для студентів і викладачів.

«Список був би неповним, якщо також не згадати дії Французького агентства розвитку, яке зосереджується на боротьбі зі зміною клімату в Китаї, спираючись на досвід наших компаній», — сказав Еммануель Макрон у спільній заяві з Сі Цзіньпіном.

Також Reuters із посиланням на держЗМІ Китаю нещодавно повідомило, що Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон проведуть сьогодні неофіційні переговори в Гуанчжоу.

Водночас фон дер Ляєн заявила, що торговельні відносини між ЄС і Китаєм стають все більш незбалансованими.

«ЄС стає більш пильним щодо захисту своїх інтересів і залежностей, щоб забезпечити рівні умови гри», — сказала фон дер Ляєн журналістам у Пекіні.

Президент Франції сьогодні покине Китай.