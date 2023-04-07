Один загиблий та шестеро травмованих, серед них і медики швидкої: від дій РФ постраждали цивільні

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Російські військові накрили артилерією два міста на Херсонщині та прикордонний населенний пункт на Харківщині.

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6 квітня пообіді російські військові обстріляли прикордонне село Борисівка на Харківщині, повідомив Олег Синєгубов. Унаслідок обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік.

Сьогодні вранці росіяни також обстріляли з артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Було травмовано трьох людей — 30-річну жінку, 10-річну дівчинку та 3-річного хлопчика.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Мама з сином знаходяться у стані середньої важкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Армія РФ знову накрила артилерією і місто Берислав на Херсонщині, повідомляють в ОВА.

Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, що зазнала поранень. Уламки російських снарядів зачепили автівку швидкої — двоє фельдшерів зазнали поранень.

У МОЗ уточнили, що один із медиків отримав вогнепальний перелом обох кісток лівої гомілки, перелом кістки правої гомілки та знаходиться у тяжкому стані. Інший — осколкові поранення м’яких тканин. Його стан оцінюють як середній.