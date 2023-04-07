Очільник МЗС Туреччини зустрівся з Лавровим: Анкара виступає за подовження зернової угоди

МІЖ ДВОХ ВОГНІВ

Анкара – Мевлют Чавушоглу заявив на спільній прес-конференції, що Туреччина має намір продовжити угоду після середини травня.

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За його словами, у реалізації зернової угоди є проблеми, пов’язані з «перепонами на шляху експорту російського зерна та добрив», передає Агенція Анадолу.

«Для подовження угоди важливо вирішити ці проблеми», — сказав Чавушоглу.

У березні Росія заявила, що зернову угоду подовжено на 60 днів, хоча ООН та Україна наполягали на 120 днях. Своє рішення РФ аргументувала обмеженням експорту її агропродукції.

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Хоча російський експорт продуктів харчування та добрив не підпадає під широкі санкції Заходу, Москва каже, що обмеження на платежі, логістику та страхування є перешкодою, передає Reuters. Лавров заявив, що на російський експорт зерна та добрив вплинула відсутність доступу до страхування та системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.

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Чавушоглу також зауважив, що завдяки роботі зернової угоди, з трьох портів України відправилося 866 суден з більш ніж 27 млн агропродукції.

«Це все зробило внесок у зниження наслідків продовольчої кризи у світі», — зазначив він.

Україна розглядає можливость доєднання до зернової угоди ще порти Миколаєва. За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, турецька сторона зацікавлена в розширенні зернової угоди. Проте порти Миколаєва зможуть відновити свою роботу після деокупації Кінбурнської коси.