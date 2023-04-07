Пентагон розслідує витік секретних планів НАТО та США щодо контрнаступу ЗСУ – NYT
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Фотографії схем очікуваного постачання техніки, чисельності бригад та інформація про кількість щоденних витрат боєприпасів для HIMARS з’явились у твітері та телеграмі.
Однак в опублікованих документах з грифом «цілком таємно» не зазначені деталі контрнаступу, такі як дата чи локація. Вони лише відображають потреби української армії станом на 1 березня.
Про це повідомляє видання The New York Times з покликанням на чиновників адміністрації президента США Джо Байдена.
Наразі американські посадовці взялись за розслідування витоку інформації.
«Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання», – заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Ймовірно, деякі дані були спеціально змінені. Як зазначають у виданні, число загиблих бійців ЗСУ завищене, а вбитих російських військових – применшене. Це може свідчити про дезінформацію з боку Кремля.