Польща регулюватиме дистанційну роботу Трудовим кодексом

нововведення в законодавство

Правила про віддалену роботу вступають в дію вже сьогодні.

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Про це повідомляє RMF24.

Згідно із законом, працівник може повністю або частково працювати дистанційно, щоразу погоджуючи це з роботодавцем. Вагомим є нововведення про компенсацію за електроенергію, якщо людина працює з власної техніки зі свого помешкання.

Також у поляків є право виконувати робочі завдання не з офісу епізодично. Для цього працівнику потрібно надати заяву в паперовій чи електронній формі. На такий формат роботи законодавство виділяє максимум 24 дні в календарному році.

Дистанційна робота в такій формі застосовується за непередбачених обставин, виправданих лише потребами працівника. До прикладу, необхідність піклуватися про члена сім'ї.

«Це важливий день для ринку праці у Польщі. Це наша відповідь на зміну тенденцій і потреби найманих працівників та роботодавців, які почали використовувати такий формат, що став поширений в умовах пандемії… Віддалена робота – це додаткові можливості, особливо для мешканців малих містечок», – зазначила міністерка з питань родини та соціальної політики Марлена Малаг.