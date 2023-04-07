Польща та країни Балтії пропонують санкції проти атомної енергетики РФ

Антиросійські санкції

Документ з побажаннями про обмеження передали в ЄС. Держави хочуть, щоб він став основою 11 пакету санкцій.

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Про це пише RMF24.

Документ пропонує ввести індивідуальні санкції щодо членів правління «Росатому», заборонити укладання нових контрактів з цією компанією, інвестиції в російську атомну енергетику та імпорт російського збагаченого урану.

Згідно з пропозиціями вихід із співпраці з «Росатомом» має відбуватися поступово, але протягом не більш ніж двох років. Наголошується, що за такий час можна розморозити активи російської компанії та доступ до коштів.

Угорщина ж, наприклад, отримає 9 років перехідного періоду для завершення будівництва АЕС «Пакш» за російською технологією.

Автори документа стверджують, що окремі країни Євросоюзу нещодавно вийшли із співпраці з Росією в галузі атомної енергетики. Вони наводять приклад Чехії, яка в березні минулого року не дозволила «Росатому» брати участь у тендері на будівництво нової АЕС. Згадується також Фінляндія, яка у травні того ж року відмовилася від співпраці з російським агентством у будівництві ядерного реактора.

Проте висновки журналіста RMF FM у Брюсселі показують, що отримати згоду всього Євросоюзу щодо цього питання буде дуже складно. Угорщина та Франція, а також Болгарія, які сильно залежать від російських технологій або не хочуть відмовлятися від співпраці у цій сфері, неодноразово висловлювали свою незгоду, йдеться у публікації.

Крім того, у Брюсселі існує думка, що 11-й пакет санкцій має бути спрямований на уникнення обходу вже запроваджених обмежень, а не введення санкцій проти нових сфер російської економіки, пише видання.