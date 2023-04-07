Президент Бразилії запропонував віддати Крим РФ — в Україні відреагували

Неприйнятна пропозиція

Лідер південноамериканської країни Луїз Інасіо Лула да Сілва припустив, що Україна може поступитися півостровом, щоб припинити війну. У Києві заявили, що не торгують власними територіями.

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«Президент Росії Володимир Путін не може захопити територію України. Можливо, Крим обговорюватиметься. Але те, що він вторгся, крім того, він має подумати ще раз... Зеленський теж не може хотіти всього. Ми маємо знайти рішення», — сказав Лула да Сілва у Бразиліа журналістам.

У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не готова поступитися жодним сантиметром власної землі.

«Україна цінує зусилля Президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча би сантиметром української землі».

Він додав, що будь-які посередницькі зусилля мають базуватися на «повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН».

Наприкінці січня президент Бразилії виступив із пропозицією про посередництво у відновленні миру в Україні у складі групи лідерів держав. Лула да Сілва має надати план урегулювання голові КНР Сі Цзіньпіну в Пекіні наступного тижня.

Президент Бразилії заявив, що «впевнений» у шансах на успіх цього проекту, сподіваючись, що група країн «буде створена» після його повернення з Китаю. Головний радник Лули у міжнародних справах Селсу Аморім зустрівся наприкінці березня у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, візит якого у Бразилію очікується 17 квітня.