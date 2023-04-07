Підрозділ ударних БпЛА вже на фронті

перші в світі ударні роти

Повністю сформований загін буде виконувати завдання на оперативно-тактичному рівні.

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Про це повідомила пресслужба командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Днями для виконання бойових завдань на одну з ділянок Північної операційної зони прибув підрозділ «ВІЙ». У рамках операції «ІNTERFLEХ» загін пройшов відповідну загальновійськову та спеціальну підготовку у Великій Британії, йдеться в повідомленні.

Підрозділи мають в наявності позашляховики, сучасні засоби супутникового зв’язку, а також ударні безпілотні летальні апарати українського виробництва. Їх надіслали іноземні партнери.

Першими в світі ударними ротами БпЛА є саме українські загони. Наприкінці березня бійці піхоти нового покоління завершили навчання і отримали необхідне обладнання — пікапи, безпілотники українського виробництва та «Старлінки».