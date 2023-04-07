Підрозділ ударних БпЛА вже на фронті
Опубліковано: Редаговано:
Повністю сформований загін буде виконувати завдання на оперативно-тактичному рівні.
Про це повідомила пресслужба командування Об’єднаних Сил ЗСУ.
Днями для виконання бойових завдань на одну з ділянок Північної операційної зони прибув підрозділ «ВІЙ». У рамках операції «ІNTERFLEХ» загін пройшов відповідну загальновійськову та спеціальну підготовку у Великій Британії, йдеться в повідомленні.
Підрозділи мають в наявності позашляховики, сучасні засоби супутникового зв’язку, а також ударні безпілотні летальні апарати українського виробництва. Їх надіслали іноземні партнери.
Першими в світі ударними ротами БпЛА є саме українські загони. Наприкінці березня бійці піхоти нового покоління завершили навчання і отримали необхідне обладнання — пікапи, безпілотники українського виробництва та «Старлінки».