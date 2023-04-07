Російські фахівці могли навмисно шкодити МіГ-29, які Словаччина вирішила передати України – Міноборони

саботування росіян

До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині. Згодом у винищувачах виявили несправності – дефекти були саме в тих частинах літака, до яких мали доступ лише російські технічні спеціалісти.

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Про це повідомляє видання Euractiv.

На основі підозр Міністерства оборони Словаччини поліція провела розслідування, проте воно не довело навмисного саботування роботи винищувачів.

За словами глави оборонного відомства Ярослава Надя, Міноборони все-одно «відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, тому що помилки продовжували з'являтися в місцях, до яких могли дістатися тільки вони».

«Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так», – додав генерал-лейтенант Любомир Свобода.

Винищувачі Міг-29 — двомоторні літаки радянського виробництва, які перебували на озброєнні словацької армії внаслідок розколу Чехо-Словаччини в 1993 році. Однак із серпня минулого року армія Братислави їх не використовувала.

23 березня Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29. Доставку літаків разом із документацією здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини.

Загалом країна пообіцяла передати ЗСУ 13 винищувачів радянського виробництва. Решту літаків мають доставити найближчими тижнями.