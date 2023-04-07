СИТУАЦІЯ НА ЗАЕС

Росіяни викрали чотирьох працівників ЗАЕС — Енергоатом

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Вид на Запорізьку АЕС
Вид на Запорізьку АЕС © AP - Leo Correa
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Енергодар – Ввечері 6 квітня вони вдерлися до одного із приміщень станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку. Їх місце перебування залишається невідомим. 

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Про це повідомляє Енергоатом. 

Зазначають, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Серед затриманих був і заступник «начальника» служби, який всіляко сприяв діяльності окупантів. 

«Попри «офіційний» перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти рф: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть «пройти між крапельками», аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам», — йдеться у повідомленні. 

В Енергоатомі підкреслюють, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою. Посилюються перевірки та пошуки неблагонадійних.  

 

Нагадаємо, наприкінці березня в Україну приїхав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він  відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого керівник Міжнародного агентства з атомної енергії поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації.

Під час візиту Рафаель Гроссі хотів особисто пересвідчитись у ядерній безпеці станції та змінити експертів агентства на АЕС, які пробули там на місяць довше, ніж було заплановано. 

Після відвідин України,  він поїхав до Калінінграду, де говорив про захист ЗАЕС.

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