РФ відновила активність у Бахмуті та здобула певні успіхи – британська розвідка

звіт британської розвідки

Швидше за все, російські війська просунулися до центру міста та захопили західний берег річки Бахмутка.

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Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

Ключовий шлях постачання України, дорога 0506 на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою, припускають у відомстві.

Регулярні сили РФ включно з повітряно-десантними військами, вочевидь посилили цей район, і Росія знову ефективніше використовує артилерію в цьому секторі.

«Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командири «Вагнера» і російського Міноборони призупинили свою ворожнечу та покращили співпрацю», – зазначає британська розвідка.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Москва, ймовірно, створює ротні загони у ключових формуваннях на передовій для ведення бойових дій у містах і посилення боєздатності підрозділів. Роти «Шторму Z» будуть розгорнуті в основному вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу (ПВО) активно ведуть постійні безуспішні наступальні операції.