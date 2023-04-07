Сотні тисяч загиблих: сьогодні — день пам'яті про геноцид у Руанді 1994 року

Вшанування пам'яті

Фото загиблих у Руанді у 1994 році

Вбивства почалися на початку квітня та коїлися сто днів. За оцінками міжнародних організацій, за цей час загинули понад 800 тисяч тутсі. Їх знищувала сусідня нація — хуту. Внаслідок різанини понад два мільйони тутсі покинули свої будинки.

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ООН проголосила 7 квітня Днем пам'яті у 2003 році. Перші заходи відбулися через 10 років після геноциду, у 2004 році. У Руанді цей день називають «Квібука», що і означає «пам’ятати».

Меморіальні заходи в країні проходять біля монументу жертвам геноциду в Кігалі, де спочивають понад 250 тисяч тутсі. Цьогорічне вшанування відбувається під гаслом «пам’ятати-об’єднувати-відновлювати». Заходи триватимуть до 13 квітня.

Тисячі людей по всьому світу сьогодні вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Церемонія пройде і в Парижі. У ній візьме участь і мер міста Анн Ідальго.

У 2021 році президент Франції Еммануель Макрон попросив руандійців «пробачити Францію за її роль у геноциді в Руанді 1994 року».

Виступаючи перед меморіалом жертвам геноциду в столиці Руанди Кігалі, французький лідер сказав, що Париж не прислухався до попереджень про неминучу різанину і занадто довго «цінував мовчання, а не перевірку правди».

Цього року короткометражний фільм «Bazigaga» про події 1994 року був номінований на премію BAFTA. На створення картини авторів надихнула реальна історія жінки, яка прикинулася знахаркою, щоб врятувати сотні життів під час геноциду.

Геноцид у Руанді розпочався під час громадянської війни та був частиною кампанії етнічних чисток проти тутсі. Вбивства почалися, коли був збитий літак, який перевозив тодішнього президента Жувенала Хаб’яріману та президента Бурунді Сіпрієна Нтар’яміру. Обидва вони були хуту за національністю. У скоєнні нападу підозрювали Руандійський патріотичний фронт (RPF), члени якого були переважно тутсі. Радикали хуту розгорнули кампанію реваншу. Протягом 100 днів із 7 квітня до середини липня 1994 року влада Руанди, яка була представлена здебільшого хуту, сприяла вбивству тутсі та всіх, хто протистояв геноциду. Вбивства припинилися 4 липня, коли Руандійський паріотичний фронт отримав контроль над столицею країни. Цей день у Руанді відзначають як День визволення.