Сі робить ставку на Францію у протидії США — Reuters

ПОЗИЦІЯ КИТАЮ

Сі Цзіньпін запросив Еммануеля Макрона випити китайського чаю у колишній резиденції свого батька в місті Гуанчжоу

Лідер КНР надзвичайно пишно зустрів президента Франції. Сі Цзіньпін запросив Еммануеля Макрона випити китайського чаю у колишній резиденції свого батька в місті Гуанчжоу. Такий прийом для лідерів, що приїжджають з візитом, очільник Китаю проводить вкрай рідко. Навіть президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка супроводжувала Макрона, на деякі державні заходи за участю китайського та французького лідера не запросили.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, поведінка Сі підкреслює важливість, яку Пекін надає відносинам з ключовим членом ЄС.

«Усі наступальні дії Китаю в зовнішній політиці мають на задньому плані відносини США і Китаю... тому працювати з будь-якою країною, особливо середніми чи великими державами, такими як Франція, — це те, що вони намагатимуться зробити, щоб протистояти США», — зазначив професор Чжао Суйшен.

За словами аналітика з Rhodium Group Ноа Баркіна, головна мета Китаю полягає в тому, щоб запобігти зближенню Європи зі Сполученими Штатами.

«У цьому сенсі Макрон є, мабуть, найважливішим партнером Пекіна в Європі», — зазначив він.

Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон © via REUTERS - POOL

Видання зазначає, що у Вашингтоні дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. США дотримується вичікувальної позиції щодо європейських взаємовідносин з Пекіном щодо України.

Макрон закликав Пекін поговорити з Росією про війну в Україні. Урсула фон дер Ляєн сказала, що Сі висловив готовність поговорити з президентом України. Але Сі не згадував про можливу розмову із Зеленським в офіційних звітах Китаю про його коментарі після зустрічей.

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Як зазначає аналітик Баркін, Макрон, скоріш за все, не отримав особливої користі від поїздки.

«Китай і Європа все ще можуть бути партнерами», — підкреслив директор Центру європейських досліджень університету Женьмінь у Пекіні Ван Івей.

Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон © via REUTERS - POOL

Закликав Цзіньпіна поговорити із Зеленським і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який минулого тижня відвідав Пекін. На зустрічі із китайським лідером Санчес висловив свою стурбованість вторгненням Росії в Україну.

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Наступного тижня до Пекіна збирається високий представник ЄС Жозеф Боррель. Він зазначив, що не зважаючи на офіційну риторику, партнерство Китаю з РФ «має межі».