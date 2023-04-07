Україна внесла найбільшу світову нафтопромислову компанію у міжнародний перелік спонсорів війни

ПІДТРИМУЮТЬ РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ

Корпорація SLB розширює свій бізнес у РФ, користуючись виходом з ринку компаній-конкурентів.

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Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Встановлено, що лише з травня по жовтень 2022 року, корпорація поставила на російський ринок більше 900 партій своїх товарів. На офіційному сайті SLB відкрито заявляє, що принесла до бюджету РФ податків на понад $4,5 млрд.

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Завдяки широкій мережі дочірніх підприємств, корпорація успішно обходить міжнародні санкції. А ще забороняє своїм співробітникам працювати дистанційно, аби ті не могли уникнути мобілізації.

«Восени минулого року понад 9 тисяч працівників SLB в Росії отримали повістки на робочому місці», — зазначають у НАЗК.

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